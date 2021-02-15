Тимо Вернер впервые с ноября 2020 года забил гол в матче АПЛ. Видео

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит заключительный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». После первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев.



На 39-й минуте полузащитник «аристократов» Мэйсон Маунт от угла поля совершил подачу в штрафную, где удачный отскок во вратарскую позволил нападающему хозяев Тимо Вернеру в падении протолкнуть мяч в угол ворот.

Видео гола Тимо Вернера

В АПЛ 24-летний немец забил впервые с 7 ноября 2020 года. Его безголевая серия в чемпионате Англии составляла 14 матчей.



Подопечные Томаса Тухеля набрали в 23 матчах 39 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сороки» (25) — на 17-м месте.



Матч первого круга «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 2:0.