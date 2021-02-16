Крыховяк: недавно мне поступило предложение из Германии

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что европейские клубы регулярно проявляют к нему интерес. Недавно 31-летний поляк получил предложение из Германии.

«Мой контракт с «Локомотивом» рассчитан до июня 2022 года, поэтому всё возможно. Я ничего не планирую. Могу сказать точно: карьеру завершать не собираюсь, у меня есть желание играть, получаю от этого удовольствие, так что впереди ещё несколько лет в профессиональном футболе.

Предложения действительно есть. Я спокойно их обдумываю, никуда не тороплюсь, всё размеренно планирую. Я не из тех, кто будет принимать решение в последний день трансферного окна. Есть какие-то разговоры, мой агент регулярно принимает звонки — это нормально.

Я ни от чего не закрываюсь. Попробовать свои силы в новой лиге — это был бы интересный опыт. Недавно мне поступило предложение от одного из немецких клубов, но его название не могу сказать», — цитирует Крыховяка польское издание SportoweFakty.

Напомним, Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2019 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 13 млн.