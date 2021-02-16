Крыховяк: недавно мне поступило предложение из Германии

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что европейские клубы регулярно проявляют к нему интерес. Недавно 31-летний поляк получил предложение из Германии.
«Мой контракт с «Локомотивом» рассчитан до июня 2022 года, поэтому всё возможно. Я ничего не планирую. Могу сказать точно: карьеру завершать не собираюсь, у меня есть желание играть, получаю от этого удовольствие, так что впереди ещё несколько лет в профессиональном футболе.
Предложения действительно есть. Я спокойно их обдумываю, никуда не тороплюсь, всё размеренно планирую. Я не из тех, кто будет принимать решение в последний день трансферного окна. Есть какие-то разговоры, мой агент регулярно принимает звонки — это нормально.
Я ни от чего не закрываюсь. Попробовать свои силы в новой лиге — это был бы интересный опыт. Недавно мне поступило предложение от одного из немецких клубов, но его название не могу сказать», — цитирует Крыховяка польское издание SportoweFakty.
Напомним, Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2019 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 13 млн.
- 16 февраля 2021
-
01:42
-
01:23
-
00:53
-
00:53
-
00:51
-
00:28
-
00:13
-
00:08
- 15 февраля 2021
-
23:49
-
23:45
-
23:43
-
23:36
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:04
-
22:56
-
22:48
-
22:45
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:06
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:14
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:39
-
20:32
-
20:31