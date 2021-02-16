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«Бавария» избежала поражения в матче Бундеслиги с «Арминией», уступая 0:2

«Бавария» избежала поражения в матче Бундеслиги с «Арминией», уступая 0:2
Футбол / Германия 0
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В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала «Арминию». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась ничьей со счётом 3:3.

На 9-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Арминии» Михел Влап. На 37-й минуте защитник Амос Пипер упрочил преимущество гостей в счёте. В начале второго тайма, на 48-й минуте, нападающий Роберт Левандовски сократил отставание «Баварии». Через 1 минуту хавбек «Арминии» Кристиан Гебауэр забил третий гол гостей. На 57-й минуте полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо вновь сократил отставание мюнхенцев в счёте. На 69-й минуте защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сравнял счёт.

Мюнхенская «Бавария» набрала 49 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. «Арминия» (18) — на 16-м месте.

Германия - Бундеслига. 21-й тур
15 февраля 2021, понедельник. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 3
Арминия
Билефельд
0:1 Влап – 9'   0:2 Пипер – 37'   1:2 Левандовски – 48'   1:3 Гебауэр – 49'   2:3 Толиссо – 57'   3:3 Дэвис – 69'
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