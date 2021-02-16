«Бавария» избежала поражения в матче Бундеслиги с «Арминией», уступая 0:2

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала «Арминию». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась ничьей со счётом 3:3.
На 9-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Арминии» Михел Влап. На 37-й минуте защитник Амос Пипер упрочил преимущество гостей в счёте. В начале второго тайма, на 48-й минуте, нападающий Роберт Левандовски сократил отставание «Баварии». Через 1 минуту хавбек «Арминии» Кристиан Гебауэр забил третий гол гостей. На 57-й минуте полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо вновь сократил отставание мюнхенцев в счёте. На 69-й минуте защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сравнял счёт.
Мюнхенская «Бавария» набрала 49 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. «Арминия» (18) — на 16-м месте.
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