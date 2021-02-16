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«Челси» победил «Ньюкасл Юнайтед» и обошёл «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ

«Челси» победил «Ньюкасл Юнайтед» и обошёл «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся заключительный матч 24-го тура АПЛ «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Подопечные Томаса Тухеля одержали победу со счётом 2:0.

Первый гол был забит 31-й минуте матча — Тимо Вернер на рывке ушёл в лицевую, откуда прострелил во вратарскую, где голкипер «сорок» Карл Дарлоу, выйдя на перехват, рукой смахнул мяч прямо на нападающего синих Оливье Жиру, который переправил мяч в ворота.

Видео гола Оливье Жиру

А ещё через восемь минут полузащитник «аристократов» Мэйсон Маунт от угла поля совершил подачу в штрафную, где удачный отскок во вратарскую позволил нападающему хозяев Тимо Вернеру в падении протолкнуть мяч в угол ворот.

Видео гола Тимо Вернера

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля одержали четвёртую победу подряд в АПЛ.

«Челси» набрал в 24 матчах 42 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Вест Хэм Юнайтед» по дополнительным показателям. «Сороки» (25) — на 17-м месте. «Ливерпуль» (40) — на 6-м месте.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
15 февраля 2021, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Жиру – 31'   2:0 Вернер – 39'
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