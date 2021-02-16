Нападающий «Рубина» Игнатьев вступил в словесную перепалку с фанатом в «Инстаграме»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев вступил в словесную перепалку с фанатом в «Инстаграме».

Так, 22-летний футболист оставил комментарий под новой совместной фотографией 31-летнего нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова и 32-летнего полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Игнатьев в шутку порекомендовал «убрать детишек от экрана». Под комментарием Игнатьева стали появляться и другие ответы, затрагивающие личность Ивана. Футболист не стал молчать и ответил на негативные шутки в свой адрес.

privet.poka.proshai: «Столько ******** [бахвальства], а на деле бревно, которое игру в футбол кинуло на второй план. И да, хадыженское — ссанина».

Игнатьев: «Столько ******** [бахвальства], а на деле даже не человек, который может сказать в лицо — ссанина».