Килиан Мбаппе не собирается покидать «ПСЖ» до окончания срока контракта

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По данным источника, французский форвард решил доработать свой контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» будет вынужден продать Килиана Мбаппе, чтобы следующим летом подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Основными претендентами на француза считаются «Реал» и «Ливерпуль».

Transfermarkt оценивает Мбаппе в € 180 млн. Килиан защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, его предыдущим клубом был «Монако». В нынешнем сезоне форвард провёл 21 матче во французской Лиге 1 и забил в них 16 голов и отдал 6 результативных передач. Также на его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 5 матчах в Лиге чемпионов.