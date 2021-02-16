Источник: Рамос покинет «Реал» летом. Основные претенденты на игрока – «МЮ» и «ПСЖ»

Защитник «Реала» Серхио Рамос покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.

По данным источника, основными претендентами на футболиста считаются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года. Сообщалось, что футболист отклонил предложение мадридского клуба о новом контракте. В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола. Также на его счету 1 гол в 3 матчах в групповом этапе Лиге чемпионов.

В начале февраля 34-летний испанец перенёс операцию. У него была травма внутреннего мениска левого колена. Transfermarkt оценивает Серхио Рамоса в € 14 млн.