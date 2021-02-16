Источник: Рамос покинет «Реал» летом. Основные претенденты на игрока – «МЮ» и «ПСЖ»
Защитник «Реала» Серхио Рамос покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.
По данным источника, основными претендентами на футболиста считаются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года. Сообщалось, что футболист отклонил предложение мадридского клуба о новом контракте. В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола. Также на его счету 1 гол в 3 матчах в групповом этапе Лиге чемпионов.
В начале февраля 34-летний испанец перенёс операцию. У него была травма внутреннего мениска левого колена. Transfermarkt оценивает Серхио Рамоса в € 14 млн.
«ПСЖ» не будет контактировать с Рамосом, пока игрок окончательно не откажет «Реалу»
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
02:53
-
02:42
-
01:42
-
01:23
-
00:53
-
00:53
-
00:51
-
00:28
-
00:13
-
00:08
- 15 февраля 2021
-
23:49
-
23:45
-
23:43
-
23:36
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:04
-
22:56
-
22:48
-
22:45
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:06
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:14
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам