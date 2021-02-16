Несколько игроков «Тоттенхэма» недовольны Жозе Моуринью

Ряд игроков «Тоттенхэм Хотспур» недовольны главным тренером клуба Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.
По данным источника, в лондонском клубе есть несколько игроков, которые разочарованы в тренере. Отмечается, недавняя ситуация вокруг Деле Алли и Гарета Бэйла, застала игроков клуба врасплох. Ранее Моуринью публично критиковал Алли за его игру в матче Кубка английской лиги. Также сообщалось, что у специалиста натянутые отношения с Бэйлом.
К тому же отмечается, что «Тоттенхэм» не планирует в ближайшее время увольнять тренера, поскольку специалисту нужно будет выплатить серьёзную компенсацию за досрочное расторжение контракта.
«Тоттенхэм» в последних пяти матчах английской Премьер-лиги потерпел четыре поражения. После 23 матчей лондонцы, набрав 36 очков, занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата и отстают от зоны еврокубков на 3 очка. Также «шпоры» на днях вылетели из Кубка Англии, проиграв в 1/8 финала «Эвертону» (4:5 ДВ).
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