Разгромная победа «Вест Хэма» в матче с «Шеффилдом». Видеообзор

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В составе победителей отличились Деклан Райс, Исса Диоп и Райан Фредерикс.
Видеообзор матча 24-го тура чемпионат Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».
Видеообзор матча 24-го тура чемпионат Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».
«Вест Хэм» набрал в 24 матчах 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» находится на последнем, 20-м месте, записав в свой актив 11 очков.
В следующем туре чемпионата Англии «Вест Хэму» предстоит встретиться с «Тоттенхэм Хотспур», а «Шеффилд» сыграет с «Фулхэмом». Матчи пройдут 21 и 20 февраля соответственно.
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