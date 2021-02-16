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Приобретения ЦСКА, интерес к Гамшику из РПЛ и очередная травма Малкома. Главное к утру

Значимые приобретения «армейцев», интерес к звёздному экс-полузащитнику «Наполи» со стороны «железнодорожников» и очередное повреждение дорогостоящего бразильца Малкома из «Зенита» — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА объявил о переходе полузащитника Эмиля Бохинена и аренде форварда Хосе Саломона Рондона.

2. «Локомотив» интересуется Мареком Гамшиком.

3. Малком повредил связки колена. Первый период восстановления займёт четыре недели.

4. «Челси» победил «Ньюкасл Юнайтед» и обошёл «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ.

5. Голы Дадонова и Зуба помогли «Оттаве» спастись с 1:5 и обыграть «Торонто» в овертайме.

6. Жозе Моуринью признан лучшим тренером XXI века по версии IFFHS.

7. Экс-игрок «Краснодара» Вандерсон высказался о жизни в России: говорили, что Путин диктатор, но у них в стране всё нормально.

8. Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов попал в ДТП.