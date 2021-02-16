Карпин вступил в шутливую перепалку с женой после выхода её новой песни

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подшутил над новой песней своей супруги Дарьи Карпиной. Накануне девушка выпустила трек под названием «И снова о любви».

«Ну более-менее… Хоть что-то. Даша Карпина на всех музыкальных платформах», — написал Карпин в посте с отрывком новой песни Дарьи.

«Ты и так не умеешь!» — ответила ему супруга.

«Так я на это и время не трачу. И уж тем более бабло», — парировал наставник «Ростова».

Видео можно посмотреть в "инстаграме" Валерия Карпина.

Напомним, Валерий и Дарья Карпина в отношениях с июня 2017 года. Свою первую песню, которая называлась «Дождь по глазам», супруга футбольного тренера выпустила осенью 2020 года.



По итогам 19 туров РПЛ «Ростов» под руководством Валерия Карпина набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Команда проведёт первый официальный матч в 2021 году 21 февраля в 1/8 финала Кубка России с «Ахматом».