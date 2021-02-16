Ещё четыре клуба вступили в гонку за хавбека мёнхенгладбахской «Боруссии» Нойхауса
Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус вызвал интерес ряда европейских клубов.
Как сообщает Kicker, хавбек попал в списки желаемых футболистов «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии». Ранее стало известно, что футболистом интересуются мадридский «Реал» и «Бавария». В его контракте прописана сумма отступных в размере € 40 млн, он может покинуть мёнхенгладбахцев летом 2021 года.
Нойхаус начинал карьеру в «Мюнхене 1860», а за «Боруссию» М выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги (18 — в основном составе), забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи, при этом получив восемь жёлтых карточек.
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