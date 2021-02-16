Гари Невилл: проблема Линделёфа — Магуайр. И наоборот

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об оборонительной связке «красных дьяволов» в лице Виктора Линделёфа и Гарри Магуайра.
«Проблема Линделёфа — Магуайр. И наоборот: проблема Магуайра — Линделёф. Виктор — хороший футболист, он понимает игру, читает её. Это классный защитник. Если бы рядом с ним был Фердинанд или ван Дейк, получилась бы отличная связка. Проблема в том, что в паре с ним играет Магуайр — не самый мобильный защитник. «МЮ» заплатил за Гарри £ 80 млн, так что они скорее найдут кого-то нового в пару к нему. В этом проблема Линделёфа», — цитирует Невилла Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити» (53).
Видеообзор матча «МЮ» — «Эвертон» (3:3):
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