Гари Невилл: проблема Линделёфа — Магуайр. И наоборот

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об оборонительной связке «красных дьяволов» в лице Виктора Линделёфа и Гарри Магуайра.



«Проблема Линделёфа — Магуайр. И наоборот: проблема Магуайра — Линделёф. Виктор — хороший футболист, он понимает игру, читает её. Это классный защитник. Если бы рядом с ним был Фердинанд или ван Дейк, получилась бы отличная связка. Проблема в том, что в паре с ним играет Магуайр — не самый мобильный защитник. «МЮ» заплатил за Гарри £ 80 млн, так что они скорее найдут кого-то нового в пару к нему. В этом проблема Линделёфа», — цитирует Невилла Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.



«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити» (53).

Видеообзор матча «МЮ» — «Эвертон» (3:3):