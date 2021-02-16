Созин: Рондон и Бохинен не усиление для ЦСКА. Для победы в РПЛ они не годятся

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о трансферах ЦСКА, купившего полузащитника Эмиля Бохинена и арендовавшего нападающего Саломона Рондона.



«ЦСКА наконец-то определился с усилениями, но назвать Рондона усилением для клуба я не могу. Да, я отлично помню, как Рондон, играя ещё за «Рубин», рвал ЦСКА в Москве. Высокий, мобильный и тактически грамотный игрок — тогда он был хорош, поэтому «Зенит» не жалел на него денег. Но это было семь лет назад. А время идёт, и Рондон явно не становится моложе и сильнее. Приобретение Рондона — это для ротации, чтобы взбодрить Чалова. Когда появился Гайч, а Шкурин стал забивать, то и Чалов немного ожил. С Рондоном ЦСКА может выиграть лишь первое место по количеству лавочников и длине «скамейки».



Что касается Бохинена, то о нём известно мало. Я говорил с нашими агентами и скаутами, они слышали об этом игроке, но никто не сказал, что он готов для команды топ-пять РПЛ. Может, у него и получится. А ЦСКА хочется пожелать, чтобы трансферы были живые, чтобы они выходили на поле, была конкуренция и ротация состава. Только для этого они и нужны, это не усиление здесь и сейчас. Для победы в РПЛ они не годятся», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

ЦСКА проделал работу над ошибками. Зимними трансферами клуб исправился за летний провал Два приобретения в один день! Рондон и Бохинен — официально в ЦСКА.