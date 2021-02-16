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Тухель: Ковачича можно разбудить в 3 часа ночи, и он будет на базе «Челси» в 3:15

Тухель: Ковачича можно разбудить в 3 часа ночи, и он будет на базе «Челси» в 3:15
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал об отношении к полузащитнику команды Матео Ковачичу.

«Я люблю Ковачича. Вы можете разбудить его в 3 часа ночи, и он будет готов тренироваться на базе «Челси» в 3:15», — цитирует Тухеля Goal.com со ссылкой на 5th Stand.

Ковачич перешёл в «Челси» из мадридского «Реала» летом 2018 года — сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. За трансфер хорватского футболиста лондонский клуб заплатил «сливочным» € 45 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, сделал 1 голевой пас и получил 2 жёлтые карточки.

«Челси», набрав 42 очка в 24 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Видео гола «Челси» после результативной передачи Ковачича:

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