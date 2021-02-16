Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Румменигге: рассмеялся, когда увидел контракт Месси с «Барселоной». Ситуацию надо менять

Румменигге: рассмеялся, когда увидел контракт Месси с «Барселоной». Ситуацию надо менять
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о деталях контракта нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».

«Я рассмеялся, когда увидел соглашение Месси с «Барселоной». Могу только поздравить его с получением астрономического контракта, но эту ситуацию с зарплатой нужно менять», — цитирует Румменигге итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в "Твиттере".

По информации СМИ, за четыре года действия контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено 33-летнему аргентинцу в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность. Соглашение «Барселоны» с Месси истекает этим летом. Форвард может перейти в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».

Паредес признался, что игроки «ПСЖ» часто обсуждали возможный переход Месси
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021