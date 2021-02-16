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Ракицкий удивлён назначением Луческу на пост наставника киевского «Динамо»

Ракицкий удивлён назначением Луческу на пост наставника киевского «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, ранее выступавший за донецкий «Шахтёр», прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо», принципиального соперника «горняков» в чемпионате Украины.

«Немного удивился, конечно. Но Мистер — большой человек в спорте, за год соскучился по работе. Он всегда говорил, и жена его подтверждала, что, когда Мистер в отпуске, он потихоньку умирает, а когда работает — оживает. Он принял решение, я не хочу его осуждать, для меня он — великий человек и великий тренер. Очень многое сделал для меня. Если кто-то в «Шахтёре» о нём плохо говорит, значит, они его просто не уважают. А ведь он половину донецкой команды сделал настоящими личностями», — цитирует Ракицкого пресс-служба петербургского клуба.

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