Ракицкий удивлён назначением Луческу на пост наставника киевского «Динамо»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, ранее выступавший за донецкий «Шахтёр», прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо», принципиального соперника «горняков» в чемпионате Украины.
«Немного удивился, конечно. Но Мистер — большой человек в спорте, за год соскучился по работе. Он всегда говорил, и жена его подтверждала, что, когда Мистер в отпуске, он потихоньку умирает, а когда работает — оживает. Он принял решение, я не хочу его осуждать, для меня он — великий человек и великий тренер. Очень многое сделал для меня. Если кто-то в «Шахтёре» о нём плохо говорит, значит, они его просто не уважают. А ведь он половину донецкой команды сделал настоящими личностями», — цитирует Ракицкого пресс-служба петербургского клуба.
- 16 февраля 2021
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