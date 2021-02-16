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«Рубин» и «Динамо» хотели приобрести Андрея Мостового

«Рубин» и «Динамо» хотели приобрести Андрея Мостового
Футбол / РПЛ 0
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«Рубин» и «Динамо» хотели приобрести полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Мостовой был открыт к переходу в другой клуб, потому что мало играет за питерцев», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что «Зенит» категорически отказался продавать игрока и запросил большую сумму.

Именно о Мостовом говорил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в интервью «Чемпионату»: «Я хотел молодого игрока купить из нашего чемпионата – уж не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали: € 8 млн. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но – € 8 млн?!»

В нынешнем сезоне РПЛ Мостовой провёл 16 матчей (6 — в основе), забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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