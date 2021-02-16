Отец Чепчугова отреагировал на новые посты сына в «Инстаграме»

Андрей Чепчугов, отец бывшего вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова, прокомментировал новые публикации своего сына в «Инстаграме».



«Конечно, очень переживаю. Хотел поговорить с ним после новых публикаций, но он написал мне сообщение: «Всё хорошо». Сегодня планирую брать билеты, завтра утром надо лететь в Москву. Будем разговаривать и решать проблему», — сказал Чепчугов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее Сергей Чепчугов дал интервью «Чемпионату», где рассказал о причинах своего поведения.



Чепчугов защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе «армейцев» 35-летний голкипер трижды стал чемпионом России, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны. В ходе своей карьеры также выступал за красноярские «Металлург» и «Енисей», «Ригу» и «Сибирь».

«Аллах наградил большим сердцем». В соцсетях боятся за жизнь экс-вратаря ЦСКА Чепчугова Пользователи Сети уже обратились с призывом о помощи к Василию Березуцкому.