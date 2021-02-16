Собрание РПЛ одобрило введение дополнительной замены при черепно-мозговой травме
Общее собрание Российской Премьер-Лиги одобрило введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму. Поправки должны быть внесены в регламент РПЛ сезона-2020/2021 после утверждения исполкомом РФС.
Дополнительную замену разрешено провести независимо от числа уже проведённых замен. Если команда принимает решение о такой замене, её представитель должен уведомить главного или резервного арбитра и использовать форму для замены специального цвета. Заменённый игрок не сможет дальше участвовать в матче.
В случае использования такой замены клуб обязан в течение двух суток провести медицинское обследование травмированного футболиста и в течение пяти дней предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС.
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