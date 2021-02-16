Клубы РПЛ проголосовали за смягчение санитарного регламента

Клубы Российской Премьер-Лиги проголосовали за смягчение санитарного регламента, сообщается в телеграм-канале РПЛ. Основные поправки коснутся продажи билетов и работы прессы.
При размещении зрителей социальная дистанция будет определяться в соответствии с рекомендациями территориального органа Роспотребнадзора. Согласно предыдущей редакции пункта, рассадка зрителей должна была производиться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м.
В послематчевой пресс-конференции будут должны принять участие тренеры и не менее двух игроков, непосредственно выходивших на поле, от каждой команды.
Аккредитованные фотокорреспонденты (до 15 человек) будут допускаться в чистую зону, но до, в перерыве и после матча они должны располагаться за первой рекламной линией.
Для утверждения все предложенные изменения должен рассмотреть исполком РФС.
- 16 февраля 2021
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