«Отличный препарат». Станислав Черчесов завершил вакцинацию от коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прошёл второй этап вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
«Спутник V» — отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет», — сказал Черчесов.
Первую прививку от коронавируса Черчесов сделал в конце января. Вместе со специалистом вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов. Сообщалось, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19.
Ранее в российской национальной команде было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, из-за чего сборная осталась без ряда футболистов основного состава. В настоящее время в России, как и во многих других странах, проходит вакцинация от COVID-19.
- 16 февраля 2021
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