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Пике и Брайтвайт попали в заявку «Барселоны» на матч с «ПСЖ»

Пике и Брайтвайт попали в заявку «Барселоны» на матч с «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник Жерар Пике и нападающий Мартин Брайтвайт попали в заявку «Барселоны» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».

У датчанина были проблемы с приводящими мышцами правой ноги, у испанца было диагностировано растяжение внутренней боковой связки 3-й степени и травма передней крестообразной связки правого колена. Жерар не играл с ноября 2020 года.

Фото можно посмотреть в "твиттере" каталонского клуба.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «ПСЖ» состоится сегодня, 16 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Ранее стало известно, что болельщики «Барселоны» запускали фейерверки у отеля, в котором разместились игроки парижан. Таким образом болельщики каталонской команды пытались помешать футболистам «ПСЖ» настроиться на встречу.

Фанаты «Барселоны» запускали фейерверки у отеля, в котором разместились игроки «ПСЖ»
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