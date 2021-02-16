Пике и Брайтвайт попали в заявку «Барселоны» на матч с «ПСЖ»

Защитник Жерар Пике и нападающий Мартин Брайтвайт попали в заявку «Барселоны» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».

У датчанина были проблемы с приводящими мышцами правой ноги, у испанца было диагностировано растяжение внутренней боковой связки 3-й степени и травма передней крестообразной связки правого колена. Жерар не играл с ноября 2020 года.

Фото можно посмотреть в "твиттере" каталонского клуба.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «ПСЖ» состоится сегодня, 16 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Ранее стало известно, что болельщики «Барселоны» запускали фейерверки у отеля, в котором разместились игроки парижан. Таким образом болельщики каталонской команды пытались помешать футболистам «ПСЖ» настроиться на встречу.