Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш вылечился от коронавируса, сообщает Marca. Футболист может принять участие в ближайшем матче с «Леванте», который состоится завтра, 17 февраля.
Фелиш является воспитанником «Порту». Форвард перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за € 127,2 млн. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провёл 25 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Фелиш вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды нападающий провёл 13 матчей, забил три гола и отдал результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 100 млн.
«Атлетико» в 21 матче набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Ближайшим преследователем «Атлетико» остаётся мадридский «Реал» (49).
- 16 февраля 2021
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