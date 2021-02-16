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Жоау Фелиш вылечился от коронавируса

Жоау Фелиш вылечился от коронавируса
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш вылечился от коронавируса, сообщает Marca. Футболист может принять участие в ближайшем матче с «Леванте», который состоится завтра, 17 февраля.

Фелиш является воспитанником «Порту». Форвард перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за € 127,2 млн. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провёл 25 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Фелиш вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды нападающий провёл 13 матчей, забил три гола и отдал результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 100 млн.

«Атлетико» в 21 матче набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Ближайшим преследователем «Атлетико» остаётся мадридский «Реал» (49).

В контракте Луиса Суареса есть пункт, по которому он может бесплатно покинуть «Атлетико»
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