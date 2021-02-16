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Бригада Сергея Карасёва обслужит матч Лиги Европы «Гранада» — «Наполи»

Бригада Сергея Карасёва обслужит матч Лиги Европы «Гранада» — «Наполи»
Футбол / Лига Европы 0

Бригада российского арбитра Сергея Карасёва обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между «Гранадой» и «Наполи». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ассистентами Карасёва будут Игорь Демешко и Максим Гаврилов. Резервный рефери — Владимир Москалёв. Арбитрами на системе VAR будут Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Встреча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между «Гранадой» и «Наполи» пройдёт 18 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Напомним, единственным клубом, который прошёл в плей-офф еврокубков нынешнего сезона, является «Краснодар». В матче 1/16 финала Лиги Европы «быки» встретятся с загребским «Динамо». Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 18 февраля в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

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