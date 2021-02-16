Хавьер Маскерано: травмы сильно ударили по «Ливерпулю». Команда лишилась удачи

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хавьер Маскерано высказался о нынешнем положении команды, а также назвал предварительных фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов.



«Думаю, травмы сильно ударили по «Ливерпулю». Команда лишилась удачи, потеряв так много игроков, выступающих на одной позиции. С такими обстоятельствами трудно справиться, но если если клубу удастся вернуть ключевых футболистов в их нормальное состояние, то «Ливерпуль» станет угрозой в Лиге чемпионов.



Конечно, один из главных претендентов на победу — это «Бавария». Английские команды тоже, в частности «Манчестер Сити». Но сначала надо посмотреть, как эти команды доберутся до решающих стадий турнира», — цитирует Маскерано Liverpool Echo со ссылкой на beIN Sports.

Видеообзор поражения «Ливерпуля» в матче с «Лестер Сити»: