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Хавьер Маскерано: травмы сильно ударили по «Ливерпулю». Команда лишилась удачи

Хавьер Маскерано: травмы сильно ударили по «Ливерпулю». Команда лишилась удачи
Футбол / Лига чемпионов 0
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хавьер Маскерано высказался о нынешнем положении команды, а также назвал предварительных фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

«Думаю, травмы сильно ударили по «Ливерпулю». Команда лишилась удачи, потеряв так много игроков, выступающих на одной позиции. С такими обстоятельствами трудно справиться, но если если клубу удастся вернуть ключевых футболистов в их нормальное состояние, то «Ливерпуль» станет угрозой в Лиге чемпионов.

Конечно, один из главных претендентов на победу — это «Бавария». Английские команды тоже, в частности «Манчестер Сити». Но сначала надо посмотреть, как эти команды доберутся до решающих стадий турнира», — цитирует Маскерано Liverpool Echo со ссылкой на beIN Sports.

Видеообзор поражения «Ливерпуля» в матче с «Лестер Сити»:

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