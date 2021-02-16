В РПЛ обсудили финансовую мотивацию арбитров

Общее собрание Российской Премьер-Лиги обсудило систему финансовой мотивации судей в соответствии с предложениями судейского комитета РФС, а также новую схему логистики и проживания арбитров, по которому агентом выступает РФС, а не принимающий клуб.



Как сообщает официальный телеграм-канал РПЛ, мнения клубов, на которые при введении новой системы ложатся дополнительные расходы, разделились, однако большинство поддержало реформу. С учётом рекомендаций лиги общее собрание предложило применять новую систему с сезона-2021/2022 и создать рабочую группу для взаимодействия с судейским комитетом.

Ранее клубы РПЛ проголосовали за смягчение санитарного регламента, а также собрание РПЛ одобрило введение дополнительной замены при черепно-мозговой травме.