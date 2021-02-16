Поле на стадионе «Динамо» признано соответствующим регламенту перед матчем со «Спартаком»

В управляющей компании «Динамо» рассказали о подготовке стадиона «ВТБ Арена» к матчу 1/8 финала Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком». Встреча состоится 20 февраля. Начало — в 19:30 мск.



«Агрономическая служба «ВТБ Арены» круглосуточно следит за состоянием поля и делает всё необходимое для сохранения и роста травы в столь непростых условиях. В связи с обильными осадками и низкой температурой были внесены корректировки в работу служб эксплуатации и увеличен штат сотрудников, обслуживающих поле. Благодаря внутренней системе обогрева газона и излучению инфракрасных ламп снег тает самостоятельно, питая почву влагой, необходимой в такую морозную погоду. Уборка происходит только в самой чаше: бровка поля, трибуны, скамейки запасных.



Будет ли поле готово к матчу со Спартаком? 11 февраля после посещения стадиона объединённая комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей признала состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям. Исходя из этого решения, мы продолжаем подготовку всей инфраструктуры комплекса к дерби в штатном режиме.



Что касается возможного переноса матча, то данное решение может быть принято только коллегиально представителями РФС и команд-участниц в день матча. Со своей стороны мы предоставим все ресурсы и обеспечим максимально комфортные условия для проведения матча 20 февраля», – заявили в пресс-службе УК «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

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