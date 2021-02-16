В РПЛ обсудили ситуацию в «Тамбове», клубу будут выделены средства

Клубы Российской Премьер-Лиги обсудили ситуацию в футбольном клубе «Тамбов». Руководители обменялись мнениями по развитию ситуации и выполнению пунктов ранее принятой дорожной карты, сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.



Лига, выполняя взятые на себя обязательства, поддержала досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ.



Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.



Клуб из Тамбова также уведомил лигу о снятии команды с Молодёжного первенства России. По итогам 14 туров тамбовчане набрали 14 очков и занимают седьмое место в группе А.