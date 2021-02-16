Экс-игрок «Ювентуса» помещён под домашний арест из-за выращивания марихуаны
46-летний бывший игрок «Ювентуса», «Интера» и «Ромы» Луиджи Сартор, уже участвовавший в скандале со ставками в 2011 году, находится под домашним арестом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, экс-футболиста подозревают в выращивании марихуаны. Была обнаружена оранжерея, в которой растут 106 растений марихуаны. Оранжерея Сартора располагается в заброшенном коттедже. Марихуана была обнаружена из-за сильного запаха. По оценкам экспертов, это количество позволило бы произвести более двух килограммов наркотика. Луиджи на допросе воспользовался правом не отвечать на вопросы и сейчас находится под домашним арестом.
Сартор выступал на профессиональном взрослом уровне с 1992 по 2009 год.
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
17:00
-
16:52
-
16:49
-
16:29
-
16:16
-
16:11
-
15:55
-
15:51
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:12
-
15:08
-
14:35
-
14:32
-
14:24
-
14:14
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:41
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:51
-
12:42
-
12:35
-
12:32
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам