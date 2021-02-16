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Экс-игрок «Ювентуса» помещён под домашний арест из-за выращивания марихуаны

Экс-игрок «Ювентуса» помещён под домашний арест из-за выращивания марихуаны
Футбол / Италия 0

46-летний бывший игрок «Ювентуса», «Интера» и «Ромы» Луиджи Сартор, уже участвовавший в скандале со ставками в 2011 году, находится под домашним арестом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, экс-футболиста подозревают в выращивании марихуаны. Была обнаружена оранжерея, в которой растут 106 растений марихуаны. Оранжерея Сартора располагается в заброшенном коттедже. Марихуана была обнаружена из-за сильного запаха. По оценкам экспертов, это количество позволило бы произвести более двух килограммов наркотика. Луиджи на допросе воспользовался правом не отвечать на вопросы и сейчас находится под домашним арестом.

Сартор выступал на профессиональном взрослом уровне с 1992 по 2009 год.

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