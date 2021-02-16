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ЦСКА 17 февраля проведёт два матча с испанскими командами

ЦСКА 17 февраля проведёт два матча с испанскими командами
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА завершит зимние сборы двумя товарищескими матчами, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Соперниками «армейцев» станут «Картахена» и «Расинг Мурсия». Обе встречи с испанскими командами состоятся завтра, 17 февраля. Первый матч начнётся в 14:00 мск, второй — в 18:00 мск.

ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). В первом матче первенства после зимнего перерыва «армейцы» сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве 27 февраля.

21 февраля ЦСКА предстоит встретиться со «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:30 мск.

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