Экс-игрок «Милана»: у Кокорина были проблемы вне поля, такого не было бы в Италии
Бывший игрок «Милана» Виталий Кутузов поделился мнением о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».
«Он, безусловно, талантливый парень. Его путь в Италии будет связан со множеством рисков и препятствий. Без твёрдой головы результат придёт едва ли. У него были проблемы вне поля, о которых я не хочу говорить, но которые у него вряд ли были бы в Италии. В противном случае его талант завёл бы его очень далеко. Надеюсь, вы увидите все его возможности.
Как заиграть в Италии? Надо постоянно доказывать. Здесь находишься под огнём критики, и, как только появляется ошибка, вас сразу критикуют в прессе. Здесь ничего не пропускают, в отличие от России, где футбол не так хорош", — цитирует Кутузова Violanews со ссылкой на Lady Radio.
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