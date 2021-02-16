«Хочу выбраться из зоны комфорта». Алаба — о решении покинуть «Баварию»
Защитник «Баварии» Давид Алаба объяснил решение покинуть мюнхенский клуб по окончании сезона.
«Конечно, мне потребовалось время на принятие решения. После 13 лет это было нелегко. Я решил увидеть что-то новое, принять новый вызов. У меня впереди ещё пять, шесть или семь лет карьеры, и я думал, что ещё могу сделать за это время. Решение я принял несколько недель назад.
Я футболист, желающий развиваться каждый год, набирать опыт. После этого сезона я хочу выбраться из зоны комфорта и сделать следующий шаг», — приводит слова Алабы пресс-служба «Баварии».
Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне 28-летний австрийский футболист забил в 19 матчах немецкой Бундеслиги 2 гола.
Давид Алаба объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона
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