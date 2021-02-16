Чемпион мира в составе сборной Аргентины Луке скончался в возрасте 71 года

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Леопольдо Луке скончался в возрасте 71 года, сообщает AS.



По информации источника, причиной смерти бывшего футболиста стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Первые симптомы заражения коронавирусом были выявлены у аргентинца ещё 25 декабря 2020 года. Позже Луке был поставлен диагноз. Состояние Луке ухудшилось 4 января текущего года, тогда врачи выявили двустороннюю пневмонию. Вчера, 15 февраля, Луке скончался из-за сердечно-сосудистой остановки дыхания.



Луке — чемпион мира в составе сборной Аргентины 1978 года. Бывший футболист принял участие в 45 матчах за сборную Аргентины и забил 22 гола. Луке играл за «Ривер Плейт», «Расинг», «Сантос» и за другие команды.