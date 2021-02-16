Чемпион мира в составе сборной Аргентины Луке скончался в возрасте 71 года
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Леопольдо Луке скончался в возрасте 71 года, сообщает AS.
По информации источника, причиной смерти бывшего футболиста стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Первые симптомы заражения коронавирусом были выявлены у аргентинца ещё 25 декабря 2020 года. Позже Луке был поставлен диагноз. Состояние Луке ухудшилось 4 января текущего года, тогда врачи выявили двустороннюю пневмонию. Вчера, 15 февраля, Луке скончался из-за сердечно-сосудистой остановки дыхания.
Луке — чемпион мира в составе сборной Аргентины 1978 года. Бывший футболист принял участие в 45 матчах за сборную Аргентины и забил 22 гола. Луке играл за «Ривер Плейт», «Расинг», «Сантос» и за другие команды.
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:04
-
18:01
-
17:54
-
17:30
-
17:22
-
17:20
-
17:00
-
16:52
-
16:49
-
16:29
-
16:16
-
16:11
-
15:55
-
15:51
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:12
-
15:08
-
14:35
-
14:32
-
14:24
-
14:14
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:41
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам