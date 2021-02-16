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Роналду: матч с «Порту» станет для «Ювентуса» началом пути к финалу

Роналду: матч с «Порту» станет для «Ювентуса» началом пути к финалу
Футбол / Лига чемпионов 0

Завтра, 17 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Порту» и «Ювентус». Нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от этой встречи. Португалец считает, что матч с «Порту» должен стать для «Ювентуса» началом пути к финалу.

«Завтра «Ювентус» ожидает очень важная игра против сильной команды. Я могу только надеяться, что этот матч станет началом долгого пути, который мы хотим пройти до финала. Уважение к сопернику, стремление к победе и стопроцентная ориентированность на наши цели», — написал Роналду в своём «твиттере».

Напомним, первая встреча «Порту» и «Ювентуса» пройдёт на стадионе португальцев — «Драгау». За порядком на поле будет следить испанец Карлос Дель Серро Гранде. Стартовый свисток арбитра запланирован на 23:00 мск.

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