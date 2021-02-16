«Манчестер Юнайтед» нашёл перспективное усиление состава в Греции

Фланговый нападающий греческого ПАОК Христос Цолис может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 19-летнего вингера заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает Sportime.

На Цолиса также претендует дортмундская «Боруссия». Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн, но, по данным источника, ПАОК хочет выручить за свою молодую звезду порядка € 20 млн.

Сезон-2020/2021 стал для Цолиса первым на взрослом уровне. Он успел провести за ПАОК 33 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Помимо позиции левого вингера Христос также может сыграть на месте центрфорварда.

Ранее СМИ приписывали «МЮ» интерес к защитнику «Севильи» Жюлю Кунде, который может обойтись «красным дьяволам» в € 60 млн.