Бонуччи и Дибала не помогут «Ювентусу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Порту» рассказал о состоянии команды и футболистов.



«Это будет непростой матч. Наш соперник очень хорошо защищается. „Порту“ играет в стиле „Атлетико“. Нам потребуется терпение, чтобы сдержать натиск этих игроков. Лига чемпионов — это особенное соревнование. Нужно быть сильными морально и физически. Конечно, мы хотим добиться победы.



Рэмзи сможет сыграть, но Бонуччи и Дибала не будут готовы. Тем не менее, они полетят с нами в Порту, потому что они хотят быть рядом с командой в важные моменты», — приводит слова Пирло Football Italia.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус» состоится завтра, 17 февраля, на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало встречи — 23:00 мск.