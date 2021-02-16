Бонуччи и Дибала не помогут «Ювентусу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Порту» рассказал о состоянии команды и футболистов.
«Это будет непростой матч. Наш соперник очень хорошо защищается. „Порту“ играет в стиле „Атлетико“. Нам потребуется терпение, чтобы сдержать натиск этих игроков. Лига чемпионов — это особенное соревнование. Нужно быть сильными морально и физически. Конечно, мы хотим добиться победы.
Рэмзи сможет сыграть, но Бонуччи и Дибала не будут готовы. Тем не менее, они полетят с нами в Порту, потому что они хотят быть рядом с командой в важные моменты», — приводит слова Пирло Football Italia.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус» состоится завтра, 17 февраля, на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало встречи — 23:00 мск.
- 16 февраля 2021
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