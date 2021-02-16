Эмиль Бохинен сообщил, что хочет попасть в Лигу чемпионов с ЦСКА

Новичок ЦСКА полузащитник Эмиль Бохинен рассказал, чего хочет добиться с московским клубом.
«Во-первых, я должен сохранять спокойствие, потому что попадаю в абсолютно новую среду для себя. Страна, город, команда, чемпионат, культура — всё будет другим. Моя задача — работать на совесть. Хочу приносить пользу команде, добиться каждодневным трудом права выходить на поле и получать достойное количество игрового времени.
Во-вторых, уже в этом году как игрок ЦСКА хотел бы поучаствовать в борьбе за титул и попасть в групповой турнир следующей Лиги чемпионов, затем — хорошо выступить в Европе. Мне объяснили, что мой новый клуб всегда ставит перед собой высокие задачи, мне это нравится. В перспективе хочу выигрывать с красно-синими новые титулы. Я заходил на официальный сайт и видел, как много кубков «армейцы» собрали за предыдущие десятилетия», — приводит слова Бохинена пресс-служба ЦСКА.
- 16 февраля 2021
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