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Гвардиола: то, чего Клопп добился в мировом футболе, исключительно

Гвардиола: то, чего Клопп добился в мировом футболе, исключительно
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«То, чего Клопп добился в мировом футболе, исключительно. Я говорил это много раз, сейчас, в прошлом сезоне и в предыдущих сезонах, когда он тренировал в Германии. Его философия делает футбол привлекательным для зрителей. Он всегда стремится принести радость болельщикам. У всех бывают хорошие и плохие моменты. Нет клуба или тренера, который мог бы постоянно целыми сезонами побеждать, побеждать, побеждать и побеждать. Это было бы скучно. Иногда нужно проиграть. Я говорю со своей точки зрения. Иногда нужно проиграть, чтобы понять, каково это», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

10 февраля стало известно о смерти матери немецкого специалиста Элизабет Клопп. Женщина ушла из жизни в возрасте 81 года. Юрген Клопп не смог прилететь на похороны из-за антикоронавирусных ограничений.

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