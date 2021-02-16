Камавинжа готов продлить контракт с «Ренном», чтобы в будущем перейти в «Реал»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Однако «сливочные» не смогут подписать 18-летнего вундеркинда ближайшим летом из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Поэтому французский хавбек готов набраться терпения и продлить контракт с «Ренном», лишь бы в будущем перейти именно в «Реал», информирует AS.

«Королевский клуб» понёс серьёзные ковидные убытки, поэтому ближайшим летом убавит свои трансферные аппетиты, сконцентрировавшись на одном дорогостоящем приобретении. Первый приоритет для «Реала» — нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, второй — Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии».

Камавинжа подтвердил, что готов продлить контракт с «Ренном» до тех пор, пока европейские гранды, в том числе и «Реал», не смогут выделить необходимую сумму на его приобретение.