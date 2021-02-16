«Локомотив» подписал профессиональный контракт со своим воспитанником

Московский «Локомотив» подписал профессиональный контракт с защитником своей молодёжной команды Алексеем Казариновым, информирует официальный сайт «железнодорожников».
Казаринов является воспитанником академии «Локомотива». В нынешнем розыгрыше Молодёжной лиги он провёл за дубль «железнодорожников» 14 матчей. Также Алексей вызывается в юношескую сборную России.
«Я очень рад подписать свой первый контракт с родным клубом. Я к этому долго шёл, усердно работал и старался помогать команде. «Локомотив» для меня больше, чем клуб — здесь я делал свои первые шаги в большом футболе и для меня всегда было честью играть в красно-зелёной форме. Кроме того, именно «Локо» дал мне возможность начать играть в юношеской сборной, а ведь это одна из главных целей молодых игроков!
Благодарен руководству клуба и тренерскому штабу за доверие и поддержку — постараюсь оправдать надежды. В этом сезоне у нас вновь только самые высокие цели — выиграть чемпионство в Молодёжной лиге и продвинуться как можно дальше в Юношеской лиге УЕФА», — цитирует Казаринова пресс-служба «Локомотива».
- 16 февраля 2021
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