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«Барселона» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Барселона» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 16 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Пари Сен-Жермен».

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Сердар Гёзюбююк.

Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». «Барселона» заняла 2-е место в группе G, уступив туринскому «Ювентусу». «ПСЖ» занял 1-е место в турнирной таблице группы H.

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