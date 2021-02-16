«Барселона» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 16 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Пари Сен-Жермен».



Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Сердар Гёзюбююк.



Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». «Барселона» заняла 2-е место в группе G, уступив туринскому «Ювентусу». «ПСЖ» занял 1-е место в турнирной таблице группы H.