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«Лейпциг» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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22:50 Мск
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«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 16 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль».

Встречу обслужит бригада арбитров из Словании во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный судья — Матей Юг.

Ответный матч состоится 10 марта в Ливерпуле (Англия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». «Ливерпуль» занял 1-е место в группе D. «РБ Лейпциг» — 2-е место в турнирной таблице группы H, уступив «ПСЖ».

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