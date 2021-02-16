Черчесов принял участие в конференции по стратегическому сотрудничеству России и Германии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал участником конференции по стратегическому сотрудничеству между России и Германией. Наставник национальной команды по футболу выступил на сессии, которую курировал председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты господин Маттиас Шепп.

Во время мероприятия Черчесов рассказал о роли мотивации в футболе, а также поделился наиболее яркими воспоминаниями из карьеры. После сессии Черчесов и Шепп нанесли несколько ударов на точность по мини-воротам.

«Меня многое связывает с Германий. В начале девяностых я уехал из «Спартака» в дрезденское «Динамо», где провел два отличных сезона. Под руководством нынешнего тренера сборной Германии Йоахима Лёва играл в Австрии. Немецкий подход к делу мне близок и понятен. А насколько сильна футбольная сборная этой страны, все и так отлично знают. С удовольствием принял приглашение выступить на сегодняшней конференции, тем более что состав участников был очень представительным», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России в «Телеграме».