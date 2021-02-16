«Рубин» продлил контракт с Карлом Старфельтом

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним шведским защитником Карлом Старфельтом. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.



«Рубин» подписал контракт со Старфельтом в июле 2019 года. Предыдущий клуб Старфельта — «Гётеборг». Сообщалось, что заинтересованность в услугах защитника проявлял и «Ростов», однако клубы в итоге не смогли сойтись в цене на футболиста.



В нынешнем сезоне Старфельт провёл за казанский «Рубин» 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Подопечные Леонида Слуцкого по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрали 28 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).