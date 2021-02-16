Арбитр Кукуян сдаст экзамен на английский в этом году, чтобы работать на матчах УЕФА
Арбитр Павел Кукуян сдаст экзамен на знание английского языка, чтобы работать на матчах, проводящихся под эгидой УЕФА.
«Кукуян – судья ФИФА, он может работать на матчах ФИФА, но для работы на матчах УЕФА ему нужны дополнительные знания в английском. Он интенсивно учится этому в школе — партнёре РФС. Позже в этом году Кукуян сдаст экзамен на знание английского языка», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в службе коммуникаций РФС.
В октябре 2020 года стало известно, что судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) включил Кукуяна в список арбитров, рекомендованных в списки ФИФА в 2021 году. В организации отметили стабильную и качественную работу Кукуяна в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2020/2021.
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