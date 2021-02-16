«Реал» нацелился на центрального защитника «Браги»

Защитник португальской «Браги» Давид Кармо может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», информирует AS.

«Королевский клуб» приставил к Кармо своих скаутов. За игроком также следят «Рома», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Римляне и мерсисайдцы уже пытались подписать Давида в зимнее трансферное окно, но «Брага» отказалась отпускать основного футболиста посреди сезона.

Transfermarkt оценивает Кармо в € 8,5 млн. В сезоне-2020/2021 португалец провёл в составе «Браги» 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Брага», набрав 40 очков в 19 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Лидирует в таблице «Спортинг», в активе которого 51 набранный пункт.