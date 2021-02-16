«Барселона» — «ПСЖ»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Пари Сен-Жермен».
«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Лангле, Альба, Ф. де Йонг, Педри, Дембеле, Гризманн, Месси.
«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Гейе, Паредес, Верратти, Кин, Икарди, Мбаппе.
Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Сердар Гёзюбююк.
Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является «Бавария».
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