«Барселона» — «ПСЖ»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Пари Сен-Жермен».



«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Лангле, Альба, Ф. де Йонг, Педри, Дембеле, Гризманн, Месси.



«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Гейе, Паредес, Верратти, Кин, Икарди, Мбаппе.



Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Сердар Гёзюбююк.



Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является «Бавария».