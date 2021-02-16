«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Ливерпуля» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на нейтральном стадионе — «Пушкаш-Арена» в Будапеште (Венгрия). Обслуживать матч будет бригада арбитров под руководством Славко Винчича. Начало встречи — 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль».

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Юпамекано, Адамс, Клостерманн, Забитцер, Хайдара, Анхелиньо, Нкунку, Кампль, Ольмо.

«Ливерпуль»: Алисон, Кабак, Робертсон, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Джонс, Тьяго, Мане, Салах, Фирмино.

Ответный матч состоится 10 марта в Ливерпуле (Англия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». «Ливерпуль» занял 1-е место в группе D. «РБ Лейпциг» — 2-е место в турнирной таблице группы H, уступив «ПСЖ».