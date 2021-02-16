«Ювентус» проявляет интерес к Зидану

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить профессиональную карьеру в Италии, сообщает El Chiringuito.



По информации источника, в услугах 48-летнего французского специалиста заинтересован «Ювентус». Сообщается, что представители туринского клуба уже связались с Зиданом. Напомним, главным тренером «Ювентуса» является Андреа Пирло.



В прошлом сезоне «Реал» под руководством Зидана стал чемпионом Испании. В нынешнем сезоне мадридский клуб набрал в 23 встречах 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры.



«Ювентус» набрал в 21 матче 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (50).